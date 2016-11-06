Концептуальный тизер к концертному фильму.

Концептуальный тизер, который должен был создать небольшой контекст для концертного фильма.

Работа получилась смесью концертного материала и демонстрации мультиканального сведения звука, а также много дополнительной съёмки в макро в условиях контролируемого освещения.

Всё сделано на DSLR-камеры, кадры макро - magic lantern на canon 5d3, adobe premiere + after FX.