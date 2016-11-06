Концептуальный тизер к концертному фильму.

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Концептуальный тизер, который должен был создать небольшой контекст для концертного фильма.
Работа получилась смесью концертного материала и демонстрации мультиканального сведения звука, а также много дополнительной съёмки в макро в условиях контролируемого освещения.
Всё сделано на DSLR-камеры, кадры макро - magic lantern на canon 5d3, adobe premiere + after FX.