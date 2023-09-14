Мобільна зйомка
Видеомонтаж
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Займаюсь мобільною зйомкою. Фотографую та знімаю на телефон, монтую і обробляю. Допомогою створювати сторінки в інстаграм в стилі та в кольорах. Займаюсь рекламою та reels, монтую кумедні відео та консультую по цим вище перерахованих пунктах.