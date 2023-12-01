Монтаж Shorts роликов

Меня зовут Алексей!

Если тебе нужно создать короткие видеоролики для соцсетей. Ты ищешь ответственного монтажера и готов сотрудничать. Тогда ты зашел по адресу.

Моя работа - это не только высокое качество монтажа, но и субтитры, которые прописываются вручную, а не автоматически в Cap Cat. Я знаю, как важно визуальное и звуковое воздействие на зрителей, и готов использовать все свои знания и навыки, чтобы ваше видео было максимально привлекательным.

Кроме того, я работаю на мощном компьютере, который позволяет мне быстро и эффективно обрабатывать большое количество видео материала. Я использую только профессиональное программное обеспечение для редактирования видео, чтобы гарантировать высокое качество и эффективность работы.

Если вы ищете надежного и профессионального монтажера для создания высококачественных вертикальных видео, свяжитесь со мной для обсуждения деталей. Я готов помочь вам достичь успеха в TikTok, Shorts, Reels и других платформах, и привлечь новую аудиторию к вашему бренду!