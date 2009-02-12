Программа об Интернете "Тормоов.net"

http://www.youtube.com/watch?v=2y7TNAPqDQQ

www.tormoz-off.net, Создана по заказу провайдера. Цель – скрытая (скорее ненавязчивая) популяризация его новой услуги. Я писал тексты, снимал в файл видео с экрана и участвовал в монтаже.