Шварц (фрагмент) Монтаж многокамерной съёмки

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Монтаж многокамерной съёмки-это более трудоёмкий, но и самый интересный и
качественный (по своим возможностям) монтаж. Необходима синхронизация всех
камер по видео и звуку, баланс камер по цвету и многое другое.
Всё это я сделаю (у меня большой опыт этой работы) и мы с Вами получим наилучший
результат! Качество я гарантирую!
В результате видео HD 1080 (формат - mpeg2/mp4/mov) - на ваш выбор.
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