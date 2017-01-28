Шварц (фрагмент) Монтаж многокамерной съёмки

Добавлена
7 лет назад
216 просмотров
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Монтаж многокамерной съёмки-это более трудоёмкий, но и  самый интересный и

качественный (по своим возможностям) монтаж. Необходима синхронизация всех

камер по видео и звуку, баланс камер по цвету и многое другое.

 

Всё это я сделаю (у меня большой опыт этой работы) и мы с Вами получим наилучший

результат! Качество я гарантирую!

 

В результате видео HD 1080 (формат - mpeg2/mp4/mov) - на ваш выбор.

 

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телефона.