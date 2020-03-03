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Смонтирую и обработаю видео для Youtube, Instagram, а также оформлю ваши видео из отпуска или интересного мероприятия.

Основной видеомонтаж - это: нарезка и склейка файлов;наложение звука;конвертация в любой формат.Дополнительный видеомонтаж - это:подбор музыки;видеопереходы;текст и надписи (по желанию);цветокоррекция;заставка.Выполняю работу только с вашими файлами (видео, фото, аудио).Поиск дополнительных материалов оплачивается отдельно.Для заказа нужно:Ссылку на ваши файлы. Техническое задания (если есть) или подробное объяснение, что хотите увидеть.Ваши пожелание по поводу ролика.