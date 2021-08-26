Съёмка и Монтаж рекламного видео в Москве.

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РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК ДЛЯ КОМПАНИИ "EPSON".
Продакшн: AVDEEVA vishion studio;
Постпродакшн: Роман Тыжненко.
Комплексно подхожу к решению задач по созданию Вашего видео:
- Изучаю сценарий;
- Делаю раскадровку (если это необходимо);
- Подбираю/согласовываю визуальные решения;
- Произвожу качественный/профессиональный монтаж;
- Работаю с аудио сопровождением;
- Делаю привлекательную цветокоррекцию (зависит от назначения проекта);
- Сдаю проект в необходимом формате, точно в срок.
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