Съёмка и Монтаж рекламного видео в Москве.

Добавлена
2 года назад
47 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК ДЛЯ КОМПАНИИ "EPSON".

Продакшн: AVDEEVA vishion studio;

Постпродакшн: Роман Тыжненко.

Комплексно подхожу к решению задач по созданию Вашего видео:

- Изучаю сценарий;

- Делаю раскадровку (если это необходимо);

- Подбираю/согласовываю визуальные решения;

- Произвожу качественный/профессиональный монтаж;

- Работаю с аудио сопровождением;

- Делаю привлекательную цветокоррекцию (зависит от назначения проекта);

- Сдаю проект в необходимом формате, точно в срок.

ПИШИТЕ В ЛС!