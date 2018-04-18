Уроки для онлайн-школы английского языка "By English" (г.Санкт-Петербург).

Исходный материал: 3-4 видео формата MTS общей продолжительностью в полтора часа. Преподаватель находится на первом среднем плане на зеленом фоне (хромакей).

Нужно: заменить фон, обработать звук речи, сделать вставки с текстом и всплывающие окна с примерами. Конечное видео в формате mp4, разрешение 1920х1080 (FullHD)

Всего выполнено 15 подобных видео.