Відеозйомка та монтаж
Видеомонтаж
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Відеозйомка та монтаж, озвучування роликів, набір тексту, написання субтитрів, підбір музики, переходи під біт. Різні роботи над роликами може для вас зробити.
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