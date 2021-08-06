Ветеринарная Клиника Modern Vet

Работа была сделана в трех программах: В Вегасе я всегда делаю нарезку и склейку

Цветокоррекцию делаю в Davinci Resolve, это лучшая программа для цветокорреции, мне она больше нравится чем Premier Pro.

Также в этом ролике была произведена чистка

аудио дорожки в Adobe Audition.

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