Видео мантаж каротких видео

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполняю монтаж/редактирование коротких видео (до 1 мин).
За плечами долгий опыт работы с крупными блоггерами, компаниями ( в т. ч. по продаже недвижимости), интернет-магазинами и так далее.
Знаю все тонкости своего и Вашего дела, буду рад дать пару советов по продвижению.
Цену устанавливаю адекватную из расчета своего опыта, сложности заказа и стоимости моего времени.
Пишите, отвечу быстро.