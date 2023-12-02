Видео мантаж каротких видео

Выполняю монтаж/редактирование коротких видео (до 1 мин).

За плечами долгий опыт работы с крупными блоггерами, компаниями ( в т. ч. по продаже недвижимости), интернет-магазинами и так далее.

Знаю все тонкости своего и Вашего дела, буду рад дать пару советов по продвижению.

Цену устанавливаю адекватную из расчета своего опыта, сложности заказа и стоимости моего времени.

Пишите, отвечу быстро.