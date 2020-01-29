Видео монтаж/обработка фото

Что входит в обработку видео?• Монтаж изначально цифрового видео.• Нелинейный программный монтаж - плавные переходы между кадрами, удаление ненужных кадров, вставка титров и звуковых дорожек• Коррекция цветовой гаммы, яркости и контрастности.• Снижение зашумленности.• Стабилизация изображения.Для монтажа используются последние версии профессиональных программ - Adobe Premier Pro, Final Cut.Что получается в результате• Рекламные и презентационные ролики.• Видеоролики формата YouTube.• Видеоклипы и музыкальные клипы.• Конференции, интервью, благотворительные мероприятия.• Корпоративные фильмы.• Документальные фильмы.• Учебное видео.• Работы начинающих режиссеров.• Домашнее видео (свадьбы и другие семейные празднества, съемки во время отпуска, на природе, детские торжества).• Дипломные работы.• Видеоальбомы.• DVD с меню, имеющим сложную структуру.

Что нужно от заказчика