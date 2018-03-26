Видео монтаж ролики для Youtube

Добавлена
6 лет назад
103 просмотра
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Работаю в ПремьерПро, ВидеоМонтаж, ВидеоМастер и др

Монтирую видеоролики для YouTube, видеоуроки, Мастерклассы, презентации, рекламные ролики и др.

-Видеомонтаж

-Удаленный видеомонтаж

-Создание цельного видео из разных фрагментов

-Оцифровка видеокассет Всех типов: VHS , VHS-C, mini DV,

Video8, HI8

Пример обработки видео:

https://vimeo.com/245041167

https://vimeo.com/229560031