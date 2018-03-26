Видео монтаж ролики для Youtube

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работаю в ПремьерПро, ВидеоМонтаж, ВидеоМастер и др
Монтирую видеоролики для YouTube, видеоуроки, Мастерклассы, презентации, рекламные ролики и др.
-Видеомонтаж
-Удаленный видеомонтаж
-Создание цельного видео из разных фрагментов
-Оцифровка видеокассет Всех типов: VHS , VHS-C, mini DV,
Video8, HI8
Пример обработки видео: