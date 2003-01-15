Видео на конкурс "Мистер Гимназии: Шоу Талантов"

Как-то в школе я участвовал в конкурсе "Мистер Гимназии", одним из этапов которого было шоу талантов, долго думая о моих талантах, я пришел к выводу, что одним из моих талантов является видеомонтаж, взяв эту идею, а также любовь к книгам о Гарри Поттере и Шерлоке Холмсе, я создал нечто подобное: