Видео слайд-шоу поздравительное премиум

Добавлена
6 лет назад
103 просмотра
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Выполненные в этом ролике работы:

- подготовка фото

- редактирование музыкальных треков (подгон по длительности)

- титры - анимация

- переходы между фото, видео

- рамки для фото

- анимация выносок

Ролик - реальный заказ, музыка оставлена оригинальная, выбрана заказчиком, фото, видео и текст изменены