Видео слайд-шоу поздравительное премиум

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Выполненные в этом ролике работы:
- подготовка фото
- редактирование музыкальных треков (подгон по длительности)
- титры - анимация
- переходы между фото, видео
- рамки для фото
- анимация выносок
Ролик - реальный заказ, музыка оставлена оригинальная, выбрана заказчиком, фото, видео и текст изменены