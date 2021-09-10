Видеомонтаж / фотообработка /вёрстка аудио

Привет, мы команда Afinas. Мы занимаемся фото/видео/аудио монтажом, озвучкой и многим другим. Мы работаем официально на основе договора, и предоставляем гарантии, не смотря на это наши услуги по доступным ценам. Заказать любую услугу вы можете по телефону (ватсап) +79656651157 или в личных сообщениях группы https://vk.com/afinas_school

На ролике пример работы нашего видеомонтажёра