Видеоурок по йоге

В данной работе выполнены такие действия, как:

-Нарезка и склейка видеоматериалов

-Цветокоррекция

-Наложение музыки

-Вставка текста с названием урока

-Добавление переходов

-Наложение отсчёта времени

-Сделаны вставки с демонстрацией следующего упражнения

-Наложение текста с названием упражнения

-Добавление звука отсчета времени

-Приближение кадров