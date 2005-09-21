Видеоурок по йоге

Добавлена
2 года назад
54 просмотра
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В данной работе выполнены такие действия, как:

-Нарезка и склейка видеоматериалов

-Цветокоррекция

-Наложение музыки

-Вставка текста с названием урока

-Добавление переходов

-Наложение отсчёта времени

-Сделаны вставки с демонстрацией следующего упражнения

-Наложение текста с названием упражнения

-Добавление звука отсчета времени

-Приближение кадров