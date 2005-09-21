Видеоурок по йоге

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В данной работе выполнены такие действия, как:
-Нарезка и склейка видеоматериалов
-Цветокоррекция
-Наложение музыки
-Вставка текста с названием урока
-Добавление переходов
-Наложение отсчёта времени
-Сделаны вставки с демонстрацией следующего упражнения
-Наложение текста с названием упражнения
-Добавление звука отсчета времени
-Приближение кадров