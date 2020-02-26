Я стесняюсь своего тела Видеовлог

Ваня Павлюк решает снимать видео блог, как он живет и заработать с партнеров себе на операцию. Каждая кисть Вани, вести около 3 килограммов. С каждым днем, парню становится труднее и труднее держать самые простые предметы, к примеру, ложку и чашку. У мальчика на руках образуются множественные опухоли, которые могут, в любую минуту, порвать кожу.

Вопреки всему, жизнь парня может улучшиться, если ему поставят бионические протезы в, которые способны чувствовать.