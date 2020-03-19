Занимаюсь монтажём видеороликов около 4 лет (с шестнадцати лет,на данный момент мне 20 лет),работал на ютуб каналах с аудиторией больше ста тысяч подписчиков.Стараюсь выполнять работу качественно и уложиться в время.Работаю довольно за нормальную сумму денег(не дёшево,но и не дорого)

Так как я учусь заочно,нужны деньги и есть свободное время