Идеальная кассационная жалоба

Юридические услуги
Добавлена
14 лет назад
476 просмотров
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В удовлетворении иска было отказано в суде первой инстанции и в суде апелляционной инстанции.

Исправляя ошибки предыдущих юристов, я подал в "кассу".

Дело удалось вернуть на новое рассмотрение.

Оцените техничность и красоту исполнения.

Идеальная кассационная жалоба.doc
110 КБ