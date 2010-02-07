Идеальная кассационная жалоба
Юридические услуги
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14 лет назад
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В удовлетворении иска было отказано в суде первой инстанции и в суде апелляционной инстанции.
Исправляя ошибки предыдущих юристов, я подал в "кассу".
Дело удалось вернуть на новое рассмотрение.
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