Идеальная кассационная жалоба

В удовлетворении иска было отказано в суде первой инстанции и в суде апелляционной инстанции.

Исправляя ошибки предыдущих юристов, я подал в "кассу".

Дело удалось вернуть на новое рассмотрение.

Оцените техничность и красоту исполнения.