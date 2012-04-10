Полученный заказчиком патент № 2446868

По рабочему чертежу изделия были выявлены технические особенности, проведен патентный поиск и выполнена оценка охраноспособности предложенных технических решений. Разработаны и переданы Заказчику документы заявки (формула изобретения, описание изобретения, графические материалы и т.д.) на изобретение "СПОСОБ РАБОТЫ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО СМЕСИТЕЛЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ".

В результате Заказчиком получен патент № 2446868 - Доступен по адресу:

http://www.fips.ru/Archive/PAT/2012FULL/2012.04.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/446/868/document.pdf