Помощь в ситуациях, которая сбережёт ваши финансы

Коротко обо мне: Составление необходимых документов и консультации по Гражданскому праву, Трудовому праву, Защита прав потребителей и по вопросам найма жилья. Гуманитарное среднее образование. Практика с 2019 года в качестве помощника юриста, поставщика клиентов в юридические компании в Москве, а также опыт работы с договорами найма жилых помещений в крупных агентствах недвижимости. Несколько выигранных дел по направлению Защита прав потребителей, Гражданское право совместно с Трудовым правом.

Услуги:

Анализ ситуации.

Составление претензионных обращений.

Составление исковых обращений в суд.

Составление договоров найма жилых помещений.

Составление трудовых договоров, как стандартных, так и Гражданско-правовых.

Консультации по дальнейшем действиям, если Вы уверены в своих силах и готовы сами составить бумаги.

Помощь в обращениях в государственные органы (с какими бумагами, какой срок рассмотрения и прочее).

Составление дополнительных соглашений, мировых соглашений, актов и приложений.

Расторжение договоров.

Кому подойдут эти услуги?

Если Вы работадатель и устали от текучки кадров и убытков.

Если Вы работник, у которого есть конфликт с руководством (повесили незаконно штраф, оставили без зарплаты, подсунули гражданско-правовой договор, заместо трудового)

Если Вы приобрели товар или услугу с привлечением кредитных средств, о которых Вы не знали или просто не можете вернуть то, за что Вы заплатили.

Если Вы наймодатель, который собирается сдавать жильё и не хочет, чтобы после сдачи пришлось ремонтировать квартиру или было невозможно выселить неплатёжеспособных жильцов.

Если Вы наниматель, который не знает на что обращать внимание в договоре найма и что делать, если выяснились скрытые платежи (коммунальные услуги, штрафы за просрочку)

Если вам нужен специалист, который знает, как законно обойти закон вопреки наглости оппонента, то смотрите пример в Портфолио, и принимайте решение.

P. S. Каждая ситуация рассматривается отдельно. Больше практики готова выслать по запросу.