Помощь в ситуациях, которая сбережёт ваши финансы
Коротко обо мне: Составление необходимых документов и консультации по Гражданскому праву, Трудовому праву, Защита прав потребителей и по вопросам найма жилья. Гуманитарное среднее образование. Практика с 2019 года в качестве помощника юриста, поставщика клиентов в юридические компании в Москве, а также опыт работы с договорами найма жилых помещений в крупных агентствах недвижимости. Несколько выигранных дел по направлению Защита прав потребителей, Гражданское право совместно с Трудовым правом.
Услуги:
Анализ ситуации.
Составление претензионных обращений.
Составление исковых обращений в суд.
Составление договоров найма жилых помещений.
Составление трудовых договоров, как стандартных, так и Гражданско-правовых.
Консультации по дальнейшем действиям, если Вы уверены в своих силах и готовы сами составить бумаги.
Помощь в обращениях в государственные органы (с какими бумагами, какой срок рассмотрения и прочее).
Составление дополнительных соглашений, мировых соглашений, актов и приложений.
Расторжение договоров.
Кому подойдут эти услуги?
Если Вы работадатель и устали от текучки кадров и убытков.
Если Вы работник, у которого есть конфликт с руководством (повесили незаконно штраф, оставили без зарплаты, подсунули гражданско-правовой договор, заместо трудового)
Если Вы приобрели товар или услугу с привлечением кредитных средств, о которых Вы не знали или просто не можете вернуть то, за что Вы заплатили.
Если Вы наймодатель, который собирается сдавать жильё и не хочет, чтобы после сдачи пришлось ремонтировать квартиру или было невозможно выселить неплатёжеспособных жильцов.
Если Вы наниматель, который не знает на что обращать внимание в договоре найма и что делать, если выяснились скрытые платежи (коммунальные услуги, штрафы за просрочку)
Если вам нужен специалист, который знает, как законно обойти закон вопреки наглости оппонента, то смотрите пример в Портфолио, и принимайте решение.
P. S. Каждая ситуация рассматривается отдельно. Больше практики готова выслать по запросу.