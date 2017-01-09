Юридические консультации в области гражданского, трудового, административного права. Составление и правовой анализ любых видов документов: договоров, претензий, исков (любая стадия гражданского и арбитражного процессов). Сферы: розничная и оптовая торговля, коммунальные услуги, перевозки авто и ж/д транспортом, работа с документами органов Службы судебных приставов, Прокуратуры, ОБЭП и проч. Вы - предприниматель, юридическое лицо или обычный гражданин. Я - грамотный и ответственный исполнитель. Индивидуальный подход к КАЖДОМУ клиенту.