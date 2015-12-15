ОБРАЗОВАНИЕ
-Сентябрь 1998- июнь 2002
Пермский Государственный Педагогический Университет (Мат.фак.)
-Декабрь 2005 - Февраль 2006
Пермский Институт Экономики и Финансов, дополнительное проф. образование, по специальности «Бухгалтерский учет и налогообложение»
ОПЫТ РАБОТЫ
-Опыт работы с 1С 13 лет. 1С:Предприятие 7.7, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 доработка типовых и нетиповых конфигураций, создание систем обмена данными (как между конфигурациями 1С, так и с другими приложениями), обучение персонала.
-Базовое знание бухгалтерского учета.
-Анализ бизнес-процессов и актоматизация учета для отдельных компаний.
-Интеграция 1С и Web-сайтов
-Администрирование и программирование в MS SQL Server.
-Оптимизация работы информационных систем на основе 1С:Предприятие (ускорение 1С).