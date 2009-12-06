ГРАФИКА для WEB - изготовление баннеров, flash анимация
Все для рекламы и украшения сайта - анимированные баннеры, логотипы, flash-заставки и java-аплеты - на заказ.
Дополнительная информация и ПРИМЕРЫ на WEB-сайте:
http://anim7.narod.ru/ или http://sharshatkin.land.ru/
Предпечатная обработка цифрового фото:
устранение дефектов (ретушь), коррекция цвета, декоративные рамки и виньетки (создание фотоколлажей). Примеры на сайте:
Проведение фотосъемки с выездом.
Тел. в Ростове-на-Дону: (863)241-93-44 или 8-904-500-2657
E-mail: [email protected]
Для связи со мной пишите непосредственно на мой E-MAIL:
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Портфолио
- Виртуальная девушка178 просмотров
- Presenter293 просмотра
- Простое слайд-шоу322 просмотра
- Свободный полёт340 просмотров
- Изготовление баннеров236 просмотров
- FLASH-menu352 просмотра