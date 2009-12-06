ГРАФИКА для WEB - изготовление баннеров, flash анимация

Все для рекламы и украшения сайта - анимированные баннеры, логотипы, flash-заставки и java-аплеты - на заказ.

Дополнительная информация и ПРИМЕРЫ на WEB-сайте:

http://anim7.narod.ru/ или http://sharshatkin.land.ru/

Предпечатная обработка цифрового фото:

устранение дефектов (ретушь), коррекция цвета, декоративные рамки и виньетки (создание фотоколлажей). Примеры на сайте:

http://foto-fr.narod.ru

Проведение фотосъемки с выездом.

Тел. в Ростове-на-Дону: (863)241-93-44 или 8-904-500-2657

E-mail: [email protected]

Для связи со мной пишите непосредственно на мой E-MAIL:

[email protected]