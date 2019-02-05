Профессиональная реализация. Лояльное отношение к клиенту. Напишу статтю на любу тему.

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- прорабатывается концепция текста;

- применяется творческий подход;

- задействуются опыт и профессионализм;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;