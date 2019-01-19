02031969

Гульнара Якупова 02031969

 
54 годаРоссия/Набережные Челны
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут   Гульнара  Якупова.. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.  Я прошла  тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила  самые современные технологии рекламы, и готова  их внедрить для Вас бесплатно.  То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно ,которая  привлечёт к Вам больше клиентов, а Ваши затраты, будут равны  нулю, взамен попрошу только отзыв о моей работе.  Как Вам такое предложение?  Предлагаю обсудить детальнее . Связаться со мной  Вы можете в ВК https://vk.com/id75676398  или   по  E-mail : [email protected] ,   

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