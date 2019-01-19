специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Гульнара Якупова.. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас бесплатно. То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно ,которая привлечёт к Вам больше клиентов, а Ваши затраты, будут равны нулю, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее . Связаться со мной Вы можете в ВК https://vk.com/id75676398 или по E-mail : [email protected] ,