Добросовестное и своевременное выполнение ваших заказов - гарантирую.

Окончила Московскую Финансово-Промышленную Академию, получила диплом государственного образца по специальности экономист. Работала в Усть-Ишимском доп. офисе Омского отделения Сбербанка России Ведущим специалистом по обслуживанию корпоративных клиентов. В данное время нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком. Коммуникабельна, ответственна, добросовестно отношусь к любому, порученному мне, делу, не терплю обман и всегда держу свое слово, честный и открытый человек.