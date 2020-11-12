ВАМ нужен Я

Вся моя карьера уже на протяжении более 15 лет связана с работойна телевидении и руководством рвзличными юмористическими проектами на территории

Республики Армении, а также в России и Украине. В Армении я был художественным руководителем

и организатором самого рейтингового проекта страны «Лига Юмора»

https://www.youtube.com/watch?v=4fQTZBY8BmQ&t=471s, являющегося плодомсотрудничества с творческим объединением «95 квартал» в Украине https://www.youtube.com/watch?v=HJB5cUZH0Bk&t=459s. В России моя деятельностьсвязана с сотружничеством с такими компаниями как ТТО «АМИК», а также «Comedy Club

Production», совместно с которыми были реализованы различные проекты по подготовке

команд КВН для участия в телевизионных лигах, а также с адаптацией различных форматов

передач для зрителей Армении. В Армении под моим началом выходила передача «VFilm»,

которая знакомила зрителей с последними новинками кинопроката, а также провожился

аналитический разбор фильмов. Я на практике владею всеми инструментами сценарного

мастерства, постановки и режиссуры, что подтверждает мое большое резюме проектов.

Буду рад, если рассмотрите мою кандидатура на данную вакансию, и хотелось бы пообщаться

более предметно о характере работы. С уважением, Хачатрян Ваге!