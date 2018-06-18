Предлагаю профессиональный подход к веб.
1. разработка сайтов с нуля
2. редизайн сайтов
3. восстановление после сбоев.
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Отличный специалист! В короткие сроки разобрался с проблемой, сделал всё что нужно! Будем сотрудничать дальше
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству, отличная постановка задачи и своевременная оплата.
$10
10 баллов
7 лет назад
CSSWordPress
Четко, быстро, в общем все что просил ) рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв
Отличная постановка задачи + мгновенная оплата. Рекомендую.