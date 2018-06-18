0936566232

Олег 0936566232

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Предлагаю профессиональный подход к веб.

1. разработка сайтов с нуля

2. редизайн сайтов

3. восстановление после сбоев.

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Отзывы заказчиков

fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Перенести функционал старой theme на новую, Wordpress
WordPress
Отличный специалист! В короткие сроки разобрался с проблемой, сделал всё что нужно! Будем сотрудничать дальше
Рад сотрудничеству, отличная постановка задачи и своевременная оплата.
Ответный отзыв
diasasx
Эдуард 
43 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Pupup контактная форма
CSSWordPress
Четко, быстро, в общем все что просил ) рекомендую исполнителя.
Отличная постановка задачи + мгновенная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв