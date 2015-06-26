Изменения PHP скрипта adminstation: оставить и только ЦПУ, а реализацию всех дополнительных функций осуществлять в виде дополнительных модулей (возможность загрузки и добавления модулей в adminstation уже реализована). Создание дополнительных модулей. Добавление системы тикетов. Изменение ...