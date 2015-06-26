$50
1). Необходимо переписать скрипт с php4 на php5 2). Пишите Вашу цену 3). Примеры Ваших работ 4). Сам скрипт находится во вложенном файле
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
9 лет назад
1). Необходимо переписать скрипт с php4 на php5 2). Пишите Вашу цену 3). Примеры Ваших работ 4). Сам скрипт находится во вложенном файле
Изменения PHP скрипта adminstation: оставить и только ЦПУ, а реализацию всех дополнительных функций осуществлять в виде дополнительных модулей (возможность загрузки и добавления модулей в adminstation уже реализована). Создание дополнительных модулей. Добавление системы тикетов. Изменение ...