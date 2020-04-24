Обработка видео, видеомонтаж, создание видео

Видео монтаж

Многие забывают, что мало снять событие, мероприятие, праздник, его еще надо смонтировать – и это

отдельный, сложный и творческий вид работы. Ведь изготовление видеофильмов, изготовление видеороликов или производство видео клипа состоит из двух основных этапов работы: видеосъемка и видеомонтаж. Видеосъемка без монтажа – это материал, который редко кому бывает интересен. Пусть он даже снят профессиональным видео-оператором. Только профессиональный видеомонтаж способен сделать из видеосъемки динамичный, интересный и зрелищный фильм.

Профессиональный видеомонтаж – технически сложный и трудоемкий процесс. Заказывая видеомонтаж вам надо знать, что над производством видеофильма работают сразу несколько человек. А это – непосредственно монтажер, музыкальный

редактор, подбирающий музыку к вашему фильму, текстовый редактор, составляющий тексты субтитров, титров и других текстовых вставок, которые должны быть грамотными, и звуковой редактор, который скрупулёзно

прослушивает готовый продукт и выравнивает по звуку каждую секунду фильма.

Работа монтажера заслуживает отдельного комментария, так как сам монтаж – очень кропотливая работа. В среднем на монтаж 1 минуты готового фильма видео-монтажеру требуется как минимум 1 час работы.

Соответственно, на тридцати-сорока минутный видеофильм требуется минимум 30-40 рабочих часов. А это – неделя. Не меньше! Поэтому монтаж видео за два дня – это наспех сделанная работа. И при таких скоростях вы не получите продукт высокого качества.

Стоимость видео монтажа зависит от количества исходного видеоматериала, использования дополнительных материалов заказчика и сложность их обработки.

Для изготовления видеороликов и при производстве видео клипов асы видеомонтажа руководствуются теми же принципами, что и при создании видеофильмов:

качественная обработка видео, оригинальная режиссура, индивидуальный подход в подборке музыки, высококачественный монтаж по всем профессиональным канонам, оптимизированный по звуку, что приводит к слиянию в один искусно сделанный профессиональный видеоматериал, который можно будет пересматривать снова и снова.

Наша студия профессионально занимается монтажом видеоматериала, как отснятого нашими профессиональными операторами в Алматы, так и предоставленного заказчиком.

При профессиональном видеомонтаже в зависимости от количества камер и планов собирается отснятый материал, который подвергается цветокоррекции, добавляются переходы, титры, музыка, голос диктора, видеоэффекты, спец эффекты, заставки, при необходимости субтитры с переводом на любые языки, либо дубляж (озвучивание) в том числе носителями языка, а также сборка и запись на DVD – диски или любого другого носителя любого уровня сложности.

Мы располагаем всем необходимым для профессионального производства видео, монтажа видео и изготовления качественных видеороликов!