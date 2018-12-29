Здравствуйте!

Меня зовут Елена!

К каждому проекту подхожу ответственно и довожу до конечного результата.

Работая со мной,Вы получаете нешаблонный,разработанный индивидуально для Вас дизайн.При работе учитываю все ваши пожелания.Предлагаю наиболее подходящие концепции дизайна в соответствии с тематикой и ожидаемыми результатами.

После утверждения Вами макета,предоставляю исходник в psd по слоям для последующей верстки.Слои сформированы таким образом,чтобы верстальщику было комфортно работать с полученным материалом.