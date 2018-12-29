Здравствуйте!
Меня зовут Елена!
К каждому проекту подхожу ответственно и довожу до конечного результата.
Работая со мной,Вы получаете нешаблонный,разработанный индивидуально для Вас дизайн.При работе учитываю все ваши пожелания.Предлагаю наиболее подходящие концепции дизайна в соответствии с тематикой и ожидаемыми результатами.
После утверждения Вами макета,предоставляю исходник в psd по слоям для последующей верстки.Слои сформированы таким образом,чтобы верстальщику было комфортно работать с полученным материалом.
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