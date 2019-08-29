13469irina

Переведу видео- и аудиофайлы в текст.

Здравствуйте! Меня зовут Ирина.Предлагаю услуги по транскрибации. Переведу видео- и аудиофайлы на русском языке в Word и Google doc с учетом всех требований и пожеланий. Сэкономлю ваши нервы и время, вам не придется заниматься расшифровкой самостоятельно. Вы получите качественный текст в установленный срок. В обработку принимаю записи на русском языке. Прошла курсы “Мастер транскрибации” у опытных мастеров в “Академии заработка”, получила сертификат и продолжаю обучение, совершенствую свои знания. Ответственно отношусь к работе. Буду рада сотрудничать и быть полезной. С удовольствием исполню ваши задания в короткие сроки согласно ТЗ. Порядочность и добросовестность гарантирую.