Менеджер по рекламе

-Подбираю площадки для рекламы: проверяю блогеров на охваты, отзывы

-Закупка рекламы, обговаривание дат, что входит в рекламу, подача правильной заявки

-Продумывание подачи, макеты под рекламы, вовремя скидывать

-Замеры результатов рекламы

-Продумывание альтернативных методов рекламы (гивы, круговые, батлы, розыгрыши)

-Обсуждение рекламы на вашем аккаунте, доведение клиента до покупки

-Отслеживание трендов на рекламу

-Ежедневные поиски, как клиентов, так и тех, у кого можно взять рекламу

-Тщательное отсеивание некачественных рекламодателей

Опыт работы 1,5 года.

Работаю на таких площадках, как Instagram,VKontakte,Telegram,YouTube,TikTok.

Работаю только с крупными каналами:

Instagram,VKontakte - от 100к подписчиков (возможно с 50к, но не личный блог, а коммерческие аккаунты)

Telegram - от 25к подписчиков

YouTube,TikTok - от 25к подписчиков

зп- 20-30%