-Подбираю площадки для рекламы: проверяю блогеров на охваты, отзывы
-Закупка рекламы, обговаривание дат, что входит в рекламу, подача правильной заявки
-Продумывание подачи, макеты под рекламы, вовремя скидывать
-Замеры результатов рекламы
-Продумывание альтернативных методов рекламы (гивы, круговые, батлы, розыгрыши)
-Обсуждение рекламы на вашем аккаунте, доведение клиента до покупки
-Отслеживание трендов на рекламу
-Ежедневные поиски, как клиентов, так и тех, у кого можно взять рекламу
-Тщательное отсеивание некачественных рекламодателей
Опыт работы 1,5 года.
Работаю на таких площадках, как Instagram,VKontakte,Telegram,YouTube,TikTok.
Работаю только с крупными каналами:
Instagram,VKontakte - от 100к подписчиков (возможно с 50к, но не личный блог, а коммерческие аккаунты)
Telegram - от 25к подписчиков
YouTube,TikTok - от 25к подписчиков
зп- 20-30%