Родилась в 1990 году в городе Харькове.
С 7-ми до 9-ти лет занималась рисованием в художественной студии Школы театрально-сценических направлений г. Харькова.
С 12 по 16 лет занималась в детской студии "Сто фантазий" под руководством Кулинич Н.В. Дома детского и юнышеского творчества Фрунзенского района.
С 2006 года была студенткой Харьковского художественного училища на живописно-педагогическом отделении.
В 2010 году закончила с красным дипломом.
В 2009 году посещала Компьютерные курсы ХТЦ Международного Соломонова Университета (Corel Draw), где успешно сдала сертификационный экзамен.
Владею техниками живописи, графики, батика.
Участие в разнообразных выставках и конкурсах.
Персональная выставка в Доме творчества.
1-е место на международном фестивали "Таланты 3-его тысячелетия" в 2005 году.
Участие в конкурсах и выставках училища.
1-е место на конкурсе по рисунку ХХУ в 2009 году.
Не останавливаюсь на достигнутом.
Надеюсь, мои работы найдут своего зрителя!
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