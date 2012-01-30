Родилась в 1990 году в городе Харькове.

С 7-ми до 9-ти лет занималась рисованием в художественной студии Школы театрально-сценических направлений г. Харькова.

С 12 по 16 лет занималась в детской студии "Сто фантазий" под руководством Кулинич Н.В. Дома детского и юнышеского творчества Фрунзенского района.

С 2006 года была студенткой Харьковского художественного училища на живописно-педагогическом отделении.

В 2010 году закончила с красным дипломом.

В 2009 году посещала Компьютерные курсы ХТЦ Международного Соломонова Университета (Corel Draw), где успешно сдала сертификационный экзамен.

Владею техниками живописи, графики, батика.

Участие в разнообразных выставках и конкурсах.

Персональная выставка в Доме творчества.

1-е место на международном фестивали "Таланты 3-его тысячелетия" в 2005 году.

Участие в конкурсах и выставках училища.

1-е место на конкурсе по рисунку ХХУ в 2009 году.

Не останавливаюсь на достигнутом.

Надеюсь, мои работы найдут своего зрителя!