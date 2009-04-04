Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Фейк
1itt1e
1itt1e
36 лет
16 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Яков
bbcat
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
$2
10 баллов
16 лет назад
Придумать название, подобрать доменное имя.
Обладает креативным мышлением и способен на нестандартные решения. Очень рекоммендую, как исполнителя.
Отличный заказчик, приятно работать.
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар