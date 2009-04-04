1itt1e

Фейк 1itt1e

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

bbcat
Яков 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
$2
10 баллов
16 лет назад
Придумать название, подобрать доменное имя.
Обладает креативным мышлением и способен на нестандартные решения. Очень рекоммендую, как исполнителя.
Отличный заказчик, приятно работать.
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