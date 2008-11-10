Работаю по техническому заданию заказчика. (могу выслать шаблон тех.задания при запросе)

Меня зовут Анастасия Филиппова, я - веб-мастер, моя студия "Гранд" занимается разработкой сайтов, продвижением их в сети Интернет. Мы создаем сайты с нуля, от идеи до полной реализации, оптимизируем уже существующие сайты и продвигаем их по ключевым запросам в сети Интернет.

Уже 5 лет мы создаем сайты, и за это время у нас накопился хороший опыт в области веб-мастерства и продвижения, что подтверждают дипломы, полученные на известных конкурсах веб-сайтов "Золотой Сайт", "Новая реальность", "Виртуальные миры", и первые строчки в поисковых системах Гугл и Яндекс.

У нас индивидуальный подход к каждому клиенту. Наши клиенты довольны сотрудничеством с нами.

Приходите и Вы! Мы будем рады Вам помочь!