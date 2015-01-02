Пишем? Пишем.

Освіта: 1981-1989 рр. – Філологічний факультет (філолог, російська мова і література) Дніпропетровського державногоуніверситету.

Досвід роботи:

1985-1996 р. – вчитель, викладач російської мови та літератури; вчитель українськоїмови та літератури (після відповідних курсів).

1999 – нині – журналістика, робота в ЗМІ.

Детальніше:

1991-2001: кореспондентрайонної газети «Малинські новини» (з 5-ма журналістами), виходить двічі в тиждень, м. Малин. Газета існує нині. Тираж близько 8 тисяч. Сайт відсутній з

комерційних міркувань. Обов’язки: пошук,підготовка, написання інформаційних і аналітичних матеріалів, чергування по номеру, чергування-коректура.

2001: тележурналістрайонної телестудії «Полісся» (з 1-2-ма журналістами), 2 години мовлення щодня; м. Малин. Студія перебуває на стадії реорганізації: діяльність призупинено до

отримання ліцензії на цифрове телебачення. Має сайт.Обов’язки: плануванняробити творчого колективу й планування програм мовлення, пошук, підготовка репортажів, інтерв’ю, трансляцій, студійних зустрічей тощо; фактично – всі обов’язки редактора. Додатково: самостійна зйомка, участь у монтажі.

2001-2003: редакторрайонного (аналогового) радіомовлення «Вісник Малинщини» (1 журналіст), тричі в тиждень по 1 годині мовлення, м. Малин. Радіомовлення нині відсутнє. Обов’язки: ВСЕ (уштаті була одна людина для виконання творчих і технічних процесів) – творча, технічна, організаційна, адміністративна робота; щодо творчої й технічної тобто– кореспондент, журналіст, коментатор, режисер, редактор, музичний редактор, літературний редактор, сценарист, ведучий, оператор запису, оператор монтажу, оператор ефіру.

2003: редакторзаводської газети «Трибуна січнівця» Київського ЕВРЗ (1 журналіст), м. Київ. Обов’язки: ВСЕ(крім комп’ютерної верстки і власне друку) – редактор, коректор до верстки і

після верстки, кореспондент, фотокореспондент.

2006-2008: тележурналістрайонної телестудії «Полісся» (з 1-2-ма журналістами), м.Малин.Обов’язки:дивитися вище.

2008: в.о. начальникавідділу організаційної роботи та по зв’язках з громадськістю виконкому міської

ради (2-є осіб у штаті), м. Малин. Обов’язки: згідно зпосадовою інструкцією + підготовка публікацій для сайту м/р, для місцевих ЗМІ, написання виступів і доповідей міського голови.

2009-2011: директор філіїпідприємства з надання послуг кабельного телебачення з власним цілодобовим каналом мовлення «Радіоорганізація «Львівська жінка» (з 2-ма журналістами; 12-17 осіб у штаті), м. Нововолинськ (Волинська область). Підприємство переживає наслідки

рейдерства, триває слідство й судові процеси між рейдерами і власником. Сайт призупинено. Обов’язки: згідно зпосадовою інструкцією для директора кабельного телебачення й редактора телестудії.

2010-2011: головнийредактор на громадських засадах приватного загальноукраїнського історично-краєзнавчого журналу «Регіон бандерівський», виходить 2-4 рази в рік, (1 журналіст). Часопис

видається нині. Сайт відсутній через брак коштів і персоналу. Обов’язки: ВСЕ, зокрема –підготовка власних авторських публікацій, робота з дописувачами й авторами, супровід верстки й коректури.

2012-2013: головнийредактор районної (приватної) газети-тижневика «Замок Володарів», (3 журналісти). Тижневик припинив своє існування на початку 2014 року. Сайт закрито. Обов’язки: згідно зпосадовою інструкцією головного редактора.

2005-2014: позаштатнийкореспондент-журналіст міжрайонного приватного тижневика «Соборна площа», м.Малин. (з 3-ма журналістами). Тижневик існує досі. Тираж 2 тисячі. Сайт відсутній з комерційних міркувань засновника.

Додаткові відомості (дотично до пропонованих вакансій): Маю досвідроботи з ПК та офісною технікою. Працюю в програмі Word. Вільно орієнтуюсь в інтернеті. Маю досвідадміністрування інтернет-сайтів, роботи з відео- й фотоапаратурою.

Маю досвідведення зустрічей й ток-шоу, політичних дебатів й круглів столів; роботи з

громадянами (прийом, листування). Вільно володію українською та російською мовами. Здатна швидконавчатися новим видам діяльності.

Творчість: Пишупрозу й поезію (публікації в районних газетах, альманахові «Житичі» тощо). Маю

сторінки в ресурсах «Поетичні майстерні» (Ірина Кримська), «Стихи.ру» (Ирина Крымская-Лузанчук). Учасник і переможець літературних конкурсів, зокрема2013, 20134 – «Просто на Покрову», 3 місце (поезія), Коростень; 2014 – імені Леся Мартовича, 3 місце (пісенна лірика), 1 місце (новела), Жовква.

Дякую запрочитання.