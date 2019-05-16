Любые юридические и бухгалтерские вопросы
Коммерческий директор
ООО «КапиталХолдинг»
1.Управление коммерческой недвижимостью собственника;
2. Разработка коммерческих условий, поиск и сдача в аренду коммерческих и рекламных площадей;
3.Ведение переговоров и заключение договоров аренды, купли –продажи недвижимого и движимого имущества с дальнейшей регистрацией в государственных органах;
4.Работа с дебиторской задолженностью и бюджетирование;
5. Подготовка договор подряда, составление смет, закрытие форм КС-2, КС-3
6. Мониторинг рынка закупок,подготовка документации для участия в торгах,ведение отчетности, работа по 223,44-ФЗ,прохождение аккредитации на крупнейших торговых площадках, составление жалоб в ФАС;
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Портфолио
- Договор аренды, подряды318 просмотров
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