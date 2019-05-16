24maxsimp

Максим Поляков 24maxsimp

 
45 летРоссия/Красноярск
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Любые юридические и бухгалтерские вопросы

Коммерческий директор

ООО «КапиталХолдинг»

1.Управление коммерческой недвижимостью собственника;

2. Разработка коммерческих условий, поиск и сдача в аренду коммерческих и рекламных площадей; 

3.Ведение переговоров и заключение договоров аренды, купли –продажи недвижимого и движимого имущества с дальнейшей регистрацией в государственных органах; 

4.Работа с дебиторской задолженностью и бюджетирование; 

5. Подготовка договор подряда, составление смет, закрытие форм КС-2, КС-3 

6. Мониторинг рынка закупок,подготовка документации для участия в торгах,ведение отчетности, работа по 223,44-ФЗ,прохождение аккредитации на крупнейших торговых площадках, составление жалоб в ФАС;

Портфолио
Бухгалтерские услуги
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$10/час
от $10от 1 дня
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Финансовые услуги
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга
Юридические услуги
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга