Любые юридические и бухгалтерские вопросы

Коммерческий директор

ООО «КапиталХолдинг»

1.Управление коммерческой недвижимостью собственника;

2. Разработка коммерческих условий, поиск и сдача в аренду коммерческих и рекламных площадей;

3.Ведение переговоров и заключение договоров аренды, купли –продажи недвижимого и движимого имущества с дальнейшей регистрацией в государственных органах;

4.Работа с дебиторской задолженностью и бюджетирование;

5. Подготовка договор подряда, составление смет, закрытие форм КС-2, КС-3

6. Мониторинг рынка закупок,подготовка документации для участия в торгах,ведение отчетности, работа по 223,44-ФЗ,прохождение аккредитации на крупнейших торговых площадках, составление жалоб в ФАС;