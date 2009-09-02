2VV

Владимир Болсун 2VV

 
59 летУкраина/Чернигов
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

C 1991 года работаю на телевидении

занимаюсь компьютерной графикой, монтажем

Графика, телереклама

Полиграфия - визитки, релама в печати

Фото - фотоальбомы, календари, восстановление, ретушь, колоризация ч/б

Видео - презентационные программы, рекламные ролики, оцифровка

Мультимедия - создание CD\DVD (фото,видео,текст,документы, аудио)

Портфолио