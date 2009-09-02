C 1991 года работаю на телевидении
занимаюсь компьютерной графикой, монтажем
Графика, телереклама
Полиграфия - визитки, релама в печати
Фото - фотоальбомы, календари, восстановление, ретушь, колоризация ч/б
Видео - презентационные программы, рекламные ролики, оцифровка
Мультимедия - создание CD\DVD (фото,видео,текст,документы, аудио)
Портфолио
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