Mind Team - команда предоставляющая услуги по веб разработке от сайтов до сложных управленческих систем

Наша цель - длительное сотрудничество.

Наша специализация - разработка веб-ориентированных сложных проектов, но будем рады помочь Вам по любым вопросам.

Мы стремимся не усложнять простое, и сделать сложное простым.

Мы берем ограниченное количество проектов, но делаем их в срок. И продолжаем следить за вашим проектом, чтобы помочь Вам в его развитии.

УСЛУГИ

Мы предоставляем услуги по веб разработке от сайтов до сложных управленческих систем. В спектр разрабатываемых продуктов входят:

- ERP

- CRM

- E-commerce Backend

- Интернет магазины

- Социальные и корпоративные сайты

- Лендинги

Также мы занимаемся следующим:

- Дизайн и ре-дизайн

- Разработка архитектуры веб-приложения

- IT-консалтинг

- Серверная и клиентская оптимизация веб-приложений

Для разработки сложных управленческих систем, E-commerce бекенда и масштабных сайтов мы используем фреймворк Symfony 2.

Разработка интернет-магазинов - на основе CMS Opencart, хотя у нас есть опыт использования и других CMS.

Наши специалисты являются экспертами в технологиях:

PHP

- Javascript

- MySQL

- MongoDB

- HTML5

- CSS 3

- Node.JS

- Angular.JS

- AJAX & JQuery