Наша цель - длительное сотрудничество.
Наша специализация - разработка веб-ориентированных сложных проектов, но будем рады помочь Вам по любым вопросам.
Мы стремимся не усложнять простое, и сделать сложное простым.
Мы берем ограниченное количество проектов, но делаем их в срок. И продолжаем следить за вашим проектом, чтобы помочь Вам в его развитии.
УСЛУГИ
Мы предоставляем услуги по веб разработке от сайтов до сложных управленческих систем. В спектр разрабатываемых продуктов входят:
- ERP
- CRM
- E-commerce Backend
- Интернет магазины
- Социальные и корпоративные сайты
- Лендинги
Также мы занимаемся следующим:
- Дизайн и ре-дизайн
- Разработка архитектуры веб-приложения
- IT-консалтинг
- Серверная и клиентская оптимизация веб-приложений
Для разработки сложных управленческих систем, E-commerce бекенда и масштабных сайтов мы используем фреймворк Symfony 2.
Разработка интернет-магазинов - на основе CMS Opencart, хотя у нас есть опыт использования и других CMS.
Наши специалисты являются экспертами в технологиях:
PHP
- Javascript
- MySQL
- MongoDB
- HTML5
- CSS 3
- Node.JS
- Angular.JS
- AJAX & JQuery