322323

Анна 322323

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Фріланс - це майбутнє.

Добрий день! Моє ім'я Анна.
Мови якими я володію - це українська, російська, англійська та німецька(дві останні мови постійно вдосконалюю). Маю досвід в роботі з набору та редагування текстів, а також їх переклад. З легкістю напишу статтю або зробрю цікаву презентацію. Також можу написати короткиий опис до фільмів, серіалів, аніме, манг.

Гарантую якісну роботу у короткі терміни.

Буду рада нашій майбутній співпраці.

#64Написание отзывов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1197
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написат відгук на українській мові
Написание отзывов
Робота виконана якісно та швидко
Було приємно з вами попрацювати
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