Фріланс - це майбутнє.
Добрий день! Моє ім'я Анна.
Мови якими я володію - це українська, російська, англійська та німецька(дві останні мови постійно вдосконалюю). Маю досвід в роботі з набору та редагування текстів, а також їх переклад. З легкістю напишу статтю або зробрю цікаву презентацію. Також можу написати короткиий опис до фільмів, серіалів, аніме, манг.
Гарантую якісну роботу у короткі терміни.
Буду рада нашій майбутній співпраці.
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#1197
рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Презентація на тему "хірургічні інструменти"нет просмотров
- Міфи про Зевса2 просмотра
- Реферат короткий опис про грецьких богів1 просмотр
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Написание отзывов
Робота виконана якісно та швидко
Ответный отзыв
Було приємно з вами попрацювати