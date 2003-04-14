Фріланс - це майбутнє.

Добрий день! Моє ім'я Анна.

Мови якими я володію - це українська, російська, англійська та німецька(дві останні мови постійно вдосконалюю). Маю досвід в роботі з набору та редагування текстів, а також їх переклад. З легкістю напишу статтю або зробрю цікаву презентацію. Також можу написати короткиий опис до фільмів, серіалів, аніме, манг.

Гарантую якісну роботу у короткі терміни.

Буду рада нашій майбутній співпраці.