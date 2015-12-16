380976026409

Он же Дельфин в Космосе, иначе ЖАС-КОС
Рисую граффити и другие художественные направления.
Пишу книгу и поэзию в виде стихов.
Есть своя мастерская и там занимаюсь муз. инструментами, гравюр. работами и прочими изделиями.
Организовываю поэтические вечера и рок концерты.
Создаю рок-группы, и имею личный состав.
Многие сомневаются в моих возможностях, но в свои 19 я добиваюсь всего что увижу. И хватаю ту гору, о которой кричат "Невозможно".
Всем уверенным в себе людям совет:
"Увидел невозможное, докажи себе обратное."