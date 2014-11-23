380995426077

Резюме
___________________________Вєлєва Катерина Олегівна _____________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові
Контактна інформація: +308995426077., [email protected]., http://vk.com/marinchenko_katia., Херсонська обл., Бериславський р-он., с. Львове вул. Радянська 26.
Освіта: вказати дані за кожним місцем навчання, описавши:
- дата надходження 2007 рік_
- закінчення (міс. / рік) 2011 рік
- назва навчального закладу, назва факультету Херсонський гідрометеорологічний технікум факультет гідрометеорологічний
- рівень освіти ___середнятехнічна
- назва спеціальності _ технік гідро-метеоролог ______________________________________
- дата надходження 2011 рік
- закінчення (міс. / рік) червень 2014 року
Гідрометеорологічний факультет_
- рівень освіти __вища освіта
Професійні навички та знання:
- досвід роботи з комп'ютером: операційні системи (Windows, MacOS, UNIX тощо), програми (текстові редактори, електронні таблиці, графічні пакети).
ксерокс,принтер, факс,сканер
Професійні сертифікати: _диплом спеціаліста
Знання мов: __ Українська – рідна; російська – вільно; англійська зі словником _______________
Риси характеру: Відповідальна,пунктуальна,комунікабельна, стресостійка, креативна, цілеспрямована.