380995426077

Екатерина Велева 380995426077

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

                                                                              Резюме

___________________________Вєлєва Катерина Олегівна _____________________________

                                                         Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Контактна інформація: +308995426077., [email protected]., http://vk.com/marinchenko_katia., Херсонська обл., Бериславський  р-он., с. Львове вул. Радянська 26.

 

 Освіта: вказати дані за кожним місцем навчання, описавши:

  • дата надходження 2007 рік_
  • закінчення (міс. / рік) 2011 рік
  • назва навчального закладу, назва факультету Херсонський гідрометеорологічний технікум факультет гідрометеорологічний
  • рівень освіти ___середнятехнічна
  • назва спеціальності _ технік  гідро-метеоролог ______________________________________
  • дата надходження  2011 рік
  • закінчення (міс. / рік)  червень 2014 року
назва навчального закладу, назва факультету _Одеський державний екологічний університет,

Гідрометеорологічний факультет_

  • рівень освіти __вища освіта
назваспеціальності __ агрометеоролог

Професійні навички та знання: 

  • досвід роботи з комп'ютером: операційні системи (Windows, MacOS, UNIX тощо), програми (текстові редактори, електронні таблиці, графічні пакети).
Досвідчений користувач: Операційна система Wsndows., MSOffice (Word, Exсel, Power Point,), навички роботи з Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari)., графічний редактор Paint_володіння оргтехнікою: (факс, модем, сканер, копіювальне обладнання, офісна АТС, тощо)

ксерокс,принтер, факс,сканер

Професійні сертифікати: _диплом спеціаліста

Знання мов: __ Українська – рідна; російська – вільно; англійська зі словником _______________

Риси характеру: Відповідальна,пунктуальна,комунікабельна, стресостійка, креативна, цілеспрямована.