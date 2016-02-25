3DWebmaster

Намик 3DWebmaster

 
51 годРоссия/Пятигорск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
3D моделирование, создание и продвижение сайтов

8 лет опыта в создании и продвижении сайтов. Предпочтительная CMS: Wordpress

Адаптивный дизайн, мобильная адаптация, полная валидация сайтов при авторской верстке с нуля. 

3D моделирование, в основном, практикую в сфере строительства и составлении трехмерных моделей разных объектов.

Основной рабочий сайт

WordPress