3D моделирование, создание и продвижение сайтов

8 лет опыта в создании и продвижении сайтов. Предпочтительная CMS: Wordpress

Адаптивный дизайн, мобильная адаптация, полная валидация сайтов при авторской верстке с нуля.

3D моделирование, в основном, практикую в сфере строительства и составлении трехмерных моделей разных объектов.

Основной рабочий сайт