3D моделирование, создание и продвижение сайтов
8 лет опыта в создании и продвижении сайтов. Предпочтительная CMS: Wordpress
Адаптивный дизайн, мобильная адаптация, полная валидация сайтов при авторской верстке с нуля.
3D моделирование, в основном, практикую в сфере строительства и составлении трехмерных моделей разных объектов.
Основной рабочий сайт
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Портфолио
- 3D дизайн 3-этажного здания банка (офисное здание)168 просмотров
- Дизайн 3D магазина мебели196 просмотров
- 3D модель типового торгового центра265 просмотров
- 3D модель лестничного марша без текстур273 просмотра
- Модель бассейна в 3D148 просмотров