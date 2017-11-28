Создание и разработка сайтов Laravel 5,Yii2 (PHP, MySQL, JS, HTML, CSS)
Здравствуйте, меня зовут Ваагн, я веб-разработчик. К работе отношусь серьезно, делаю ее качественно и в оговоренные сроки(6 года опыта).
Используемые технологии PHP, Laravel 5,Yii 2, Wordpress, MySql, MongoDB, Javascript, JQuery, React JS, CSS, Bootstrap3, HTML , система контроля версий (git, svn).
E-mail : [email protected]
Skype : vahagn.hovhannisyan588
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
7 лет назад
PHP
Совместно сделали уже вторую работу. Всё выполнено качественно и в срок, никаких нареканий! Будем рады сотрудничать снова!
Ответный отзыв
Уже второй раз без проблем работали .ТЗ было очень грамотно написано. Отличный человек и работодатель. Проблем в процессе работы не возникло, оплата своевременная. Рекомендую и буду рад сотрудничеству еще!
$100
10 баллов
7 лет назад
PHP
Работа была выполнена качественно и даже чуть раньше оговоренного срока. С коммуникациями вопросов не было, всё что требовалось можно было обсудить и решить оперативно. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Обязательно будем сотрудничать ещё.
Ответный отзыв
Грамотно составленное тз, своевременная оплата и постоянная обратная связь - отличный работодатель. Однозначно рекомендую! Буду рад сотрудничать ещё.