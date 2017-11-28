419166v

Ваагн Оганнисян 419166v

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Создание и разработка сайтов Laravel 5,Yii2 (PHP, MySQL, JS, HTML, CSS)

Здравствуйте, меня зовут Ваагн, я веб-разработчик. К работе отношусь серьезно, делаю ее качественно и в оговоренные сроки(6 года опыта).

Используемые технологии PHP, Laravel 5,Yii 2, Wordpress, MySql, MongoDB, Javascript, JQuery, React JS, CSS, Bootstrap3, HTML , система контроля версий (git, svn).

E-mail : [email protected]

Skype :  vahagn.hovhannisyan588

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Отзывы заказчиков

tabris
Антон 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Генерация печатной формы УПД в нативном Excel
PHP
Совместно сделали уже вторую работу. Всё выполнено качественно и в срок, никаких нареканий! Будем рады сотрудничать снова!
Уже второй раз без проблем работали .ТЗ было очень грамотно написано. Отличный человек и работодатель. Проблем в процессе работы не возникло, оплата своевременная. Рекомендую и буду рад сотрудничеству еще!
Ответный отзыв
tabris
Антон 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Генерация печатной формы ТОРГ12 в нативном Excel
PHP
Работа была выполнена качественно и даже чуть раньше оговоренного срока. С коммуникациями вопросов не было, всё что требовалось можно было обсудить и решить оперативно. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Обязательно будем сотрудничать ещё.
Грамотно составленное тз, своевременная оплата и постоянная обратная связь - отличный работодатель. Однозначно рекомендую! Буду рад сотрудничать ещё.
Ответный отзыв