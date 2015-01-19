Создание сайтов любой сложности

Занимаемся разработкой web-сайтов, как шаблонных, так и по индивидуальным ТЗ.

Есть немалый опыт разработки интернет магазинов, начиная от простых шаблонных решений на базе CMS WordPress/Joomla, заканчивая сложными интернет порталами на Magento.

Работаем практически со всеми штатными CMS системами, беремся за их кастомизацию, плюс написание сайтов "с нуля".

Используемые технологии: Joomla, WordPress, Magneto, Symfony, Yii Framework, Codeigniter,

CustomSolution, jQuery, CSS, Ajax, JS.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Работа ведется по предоплате 50%.

ОПЛАТА

WebMoney

Visa/Master card

На расчетный счет

Прямые договора - как внутренние, так и с нерезидентными страны.