4DCode

Вера 4DCode

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Создание сайтов любой сложности

Занимаемся разработкой web-сайтов, как шаблонных, так и по индивидуальным ТЗ. 

Есть немалый опыт разработки интернет магазинов, начиная от простых шаблонных решений на базе CMS WordPress/Joomla, заканчивая сложными интернет порталами на Magento.

Работаем практически со всеми штатными CMS системами, беремся за их кастомизацию, плюс написание сайтов "с нуля".

Используемые технологии: Joomla,  WordPress, Magneto, Symfony, Yii Framework, Codeigniter, 

CustomSolution, jQuery, CSS, Ajax, JS.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Работа ведется по предоплате 50%.

ОПЛАТА

WebMoney

Visa/Master card 

На расчетный счет 

Прямые договора - как внутренние, так и с нерезидентными страны.