Видеомонтаж

Я студент, освоил профессионально видеомонтаж, буду рад поработать именно с вами. Уже больше 5-ти месяцев работаю на канале https://www.youtube.com/channel/UCpGHw1MbvNVAOvrFxYr8grQ все видео смонтированы мной. Также могу писать статьи и великие тексты, в планах написать собственную книгу.