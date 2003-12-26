Видеомонтаж
Я студент, освоил профессионально видеомонтаж, буду рад поработать именно с вами. Уже больше 5-ти месяцев работаю на канале https://www.youtube.com/channel/UCpGHw1MbvNVAOvrFxYr8grQ все видео смонтированы мной. Также могу писать статьи и великие тексты, в планах написать собственную книгу.
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Портфолио
- Как я поступил на ракетостроение...71 просмотр
- Rafting Bar87 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
2 года назад
Рад сотрудничеством с Максимом, все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую!
$10
10 баллов
2 года назад
Прекрасный специалист, к работе относится вдумчиво, выполненная работа полностью соответствует заданию.
Ответный отзыв
Очень приятно было работать с этим человеком, доступно объясняет что нужно сделать, рекомендую