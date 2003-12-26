4ernetskiy

Максим Чернецкий 4ernetskiy

 
20 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Видеомонтаж

Я студент, освоил профессионально видеомонтаж, буду рад поработать именно с вами. Уже больше 5-ти месяцев работаю на канале https://www.youtube.com/channel/UCpGHw1MbvNVAOvrFxYr8grQ все видео смонтированы мной. Также могу писать статьи и великие тексты, в планах написать собственную книгу.

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недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
2 года назад
Видео-отзыв на телефон на 15 секунд о сервисе для предпринимателей
Рад сотрудничеством с Максимом, все отлично, рекомендую!
Рекомендую!
Ответный отзыв
Svetkor
63 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Нужна статья от имени студента или недавнего выпускника
Прекрасный специалист, к работе относится вдумчиво, выполненная работа полностью соответствует заданию.
Очень приятно было работать с этим человеком, доступно объясняет что нужно сделать, рекомендую
Ответный отзыв