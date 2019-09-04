SMM агенство 4You.media

Здравствуйте!) Меня зовут Павел я являюсь представителем компании 4you.media

Мы работаем на плюс прибыль компании. В портфеле имеем кейсы работ с различными сферами бизнеса и будем рады поработать именно с вами! :)

Примеры наших работ вы можете посмотреть в моем профиле в портфолио, но это лишь часть. Так же могу более подробно рассказать о проведенных работах.

Имею возможность работать официально через ИП по безналичной оплате, оформление по договору.

В список своих обязанностей и задач включаю:

* Проведение аудита рекламной компании клиента (если РК отсутствует - исследование рынка и составление рекомендаций)

* Разработка стратегии продвижения (Позиционирование бренда, правила работы, контент план, рекламная стратегия, воронку обработки трафика, аналитика и отчетность)

* Разработка фирменного стиля и оформления аккаунтов клиента

* Запуск таргетированных рекламных компаний ( проведение A/B тестирования, аналитика, отслеживание эффективности)

* Публикация контента и копирайтинг ( создание контента, проведение фото/видео съемок, разработка креативов, написание уникальных текстов )

* Администрирование аккаунтов (общение с аудиторией, ответы на вопросы)

* Разработка и внедрение механик для увеличения органического роста трафика

* Работа с блогерами, СМИ и др. (Составление медиаплана, ведение переговоров с лидерами мнений и площадками, контроль выполнения работ и оптимизация расходов)

* Разработка и проведение конкурсов/прямых эфиров/игр с аудиторией

* ORM (Online Reputation Management)

* Работа с сервисами smmplaner, livedune, canva и др.

* E-mail marketing

* Аналитика и отчетность

* Финансовая отчетность и бухгалтерия

* Поиск клиентов, работа с базой

* Проведение встреч и переговоров с потенциальными клиентами

* Составление воронки продаж в компании

* Продажа рекламных услуг компании

* Ведение документации и бухгалтерии для каждого клиента

* Работа по оптимизации сайта

Предлагаю более подробно обсудить ваш проект!

Что скажете?