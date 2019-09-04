Здравствуйте!) Меня зовут Павел я являюсь представителем компании 4you.media
Мы работаем на плюс прибыль компании. В портфеле имеем кейсы работ с различными сферами бизнеса и будем рады поработать именно с вами! :)
Примеры наших работ вы можете посмотреть в моем профиле в портфолио, но это лишь часть. Так же могу более подробно рассказать о проведенных работах.
Имею возможность работать официально через ИП по безналичной оплате, оформление по договору.
В список своих обязанностей и задач включаю:
* Проведение аудита рекламной компании клиента (если РК отсутствует - исследование рынка и составление рекомендаций)
* Разработка стратегии продвижения (Позиционирование бренда, правила работы, контент план, рекламная стратегия, воронку обработки трафика, аналитика и отчетность)
* Разработка фирменного стиля и оформления аккаунтов клиента
* Запуск таргетированных рекламных компаний ( проведение A/B тестирования, аналитика, отслеживание эффективности)
* Публикация контента и копирайтинг ( создание контента, проведение фото/видео съемок, разработка креативов, написание уникальных текстов )
* Администрирование аккаунтов (общение с аудиторией, ответы на вопросы)
* Разработка и внедрение механик для увеличения органического роста трафика
* Работа с блогерами, СМИ и др. (Составление медиаплана, ведение переговоров с лидерами мнений и площадками, контроль выполнения работ и оптимизация расходов)
* Разработка и проведение конкурсов/прямых эфиров/игр с аудиторией
* ORM (Online Reputation Management)
* Работа с сервисами smmplaner, livedune, canva и др.
* E-mail marketing
* Аналитика и отчетность
* Финансовая отчетность и бухгалтерия
* Поиск клиентов, работа с базой
* Проведение встреч и переговоров с потенциальными клиентами
* Составление воронки продаж в компании
* Продажа рекламных услуг компании
* Ведение документации и бухгалтерии для каждого клиента
* Работа по оптимизации сайта
Предлагаю более подробно обсудить ваш проект!
Что скажете?